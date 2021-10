Müügis on ajalooline Kohala rüütlimõis Kohala külas Rakvere vallas. Kes nüüd mõtleb, et ostaks kasvõi homme endale mõisa, siis tuleks hetkeks järgi mõelda. Nimelt seisab kuulutuses, et ostja peab lisaks kõigele muule omama ka armastust hobuste vastu.