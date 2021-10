Nädala algus toob soojakraade

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sisemaal võib alguses lühiajaliselt ka lörtsi sekka tulla. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, Lääne-Eestis kuni 8 kraadi. Hommikuks läheb mõnevõrra soojemaks. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Teisipäeva öö hakul on kohati selgem. Pärast keskööd kattub taevas pilvedega ja kohati võib sadada veidi vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-6, Lääne-Eestis kuni 9 kraadi. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Kohati sajab veidi vihma, kuid õhtu poole muutub sadu laialdasemaks. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.