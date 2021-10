"Me ei ole nii kiired ja osavad nagu Rakvere linnas, kus järgmise nelja aasta tegevusplaan pandi paika kahe tunniga," lausus Kesküla pisut irooniliselt. "Me oleme kaks korda koos istunud, leidnud nii ühist kui mitteühist ja enne koalitsioonilepinguni jõudmist tuleb veel mitu korda koos käia."

Indrek Kesküla sõnul alustati võimuliidu moodustamiseks kõnelusi sama seltskonnaga, kes oli Väike-Maarja vallas koalitsioonis ka viimasel neljal aastal – reformierakond, keskerakond, Isamaa ja valimisliit Meie Pandivere. Selline laiapõhjaline liit tähendaks 19-liikmelises volikogus 16 mandaati ja ainsana jääks opositsiooni kolme saadikuga esindatud EKRE. "Kindlasti on nii suurel koalitsioonil omad ohud, kuid ma leian, et Väike-Maarja valla elanike jaoks on just laiapõhjaline võimuliit kõige kasulikum," ütles Kesküla. "Koalitsiooni kuulumise tingimus on, et peab endale aru andma: tulud-kulud olgu tasakaalus ja üle oma võimete ja vahendite vald hüpata ei saa."