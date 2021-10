26. märtsil 2020 rääkis toonane siseminister Mart Helme, et kui inimesed ei austa liikumispiirangute nõuet, ei kõhkle politsei jõudu kasutamast. Helme toonitas korduvalt, et liikumispiiranguid peab järgima ja nende eirajate suhtes kasvõi jõudu kasutama. Nüüd, kui valitsusest on sulg sappa saadud, kui peale kohalike omavalitsuste valimisi keegi nendega mängida ei taha, on mindud totaalselt teise äärmusesse. See näitab selle erakonna tegelikku sisu – odava üldise tuntuse nimel ollakse kõigeks valmis.