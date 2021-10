Rakveres kõik vanaviisi

Iseloomulik on siinkohal asjaolu, et linnapea ametikohal oli kohe nimesilt küljes – Triin Varek peab jätkama, muidu ei tule koostööst midagi välja! Tegelikult oli soove rohkem, ka Laur Kaljuveele on kohta vaja – selleks käib pealt kolme tuhande eurone kolmas abilinnapea koht küll.