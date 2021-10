Veiko Tubin: “Heli ei tohi teatris olla kunagi peaosas”

Veiko Tubin on vabakutseline lavastaja, näitleja ja helilooja, kes loonud helikujunduse ja originaalmuusika rohkem kui kolmekümnele lavastusele. Neist viimane on Indrek Hargla raamatul põhinev ja Aare Toikka lavastatud “Suvitusromaan” Rakvere teatris. Samuti on ta juhtinud saateid nii oma näo kui ka häälega. Minevikku kuulub ETV teatrisaade “Kontakt”, siiani on aga eetris taskuhääling “Armastusest”, mida ta juhib koos Kundast pärit Elina Naaniga.