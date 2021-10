“Nii nagu need kõned 2020. aasta suvel levima hakkasid, nii on nende kelmide ohvriks langenud inimesi üle kogu Eesti,” rääkis eriasjade prokurör Antti Aitsen. “Helistajad on mõnel korral kasutanud ehk uusi valesid, kuidas inimestelt raha kätte saada, kuid endiselt on need kõned venekeelsed. Seda ka viimaste Lääne-Virumaa juhtumite puhul.”