Kadrina valla opositsioon tegi koalitsioonile ühispöördumise koostöö tõhustamiseks

Valimisliidu Koduvald vallavanema kandidaat Viive Tuuna rõhutas, et kuna kõik valimistel osalenud nimekirjad seadsid oma peamiseks eesmärgiks Kadrina keskkooli arengu, siis on ühisosa leidmine valla järgmise nelja aasta juhtimises mitte ainult vajalik, vaid parima lahenduse leidmiseks ka reaalselt võimalik. "Ootame nüüd Tegu Seob juhtide reaalseid tegusid koostöö ja kaasamise osas," lisas Viive Tuuna.

Valimisliit Terve Vald liider Marko Teiva kinnitas, et on valmis omapoolselt panustama Kadrina valla arengusse ning pakkuma toimivaid lahendusi omavalitsuse ees seisvate väljakutsete osas. "Meie valimisliit seisab valijatele antud lubaduste täitmise eest ning laiapindse koostööga on võimalik seda kõige tõhusamalt saavutada," kinnitas Teiva.