Eve Alte ütles, et Rakvere kultuurifestivali korraldusmeeskond on festivali ära jätmise üle küll kurb, aga mõistab olukorra keerukust ja haiglate kriisi ning peab sellist otsust ainumõeldavaks. "Me tõepoolest ei tahaks korraldada mingit pidu katku ajal, pigem võtame koos Rakvere linnavalitsusega selle vastutuse jätta festival ära. Hoiame endid, hoiame haiglatöötajaid ja pidutseme siis, kui on selleks sobivam aeg," sõnas kultuurikeskuse direktor.

Eve Alte kõneles, et Rakvere kultuurikeskusele on kultuurifestival aasta suursündmus ja nad kindlasti ei peatu selle elluviimisel, vaid püüavad ära jäävad kontserdid, etendused ja muud üritused tuua publiku ette hiljem. "Praegu tuleb korraldada festivali ärajäämine tehnilises mõttes, aga meil on loomulikult mõttes juba järgmised sündmused. Loodan, et väikest lohutust kohalikule rahvale lähiajal siiski pakume, aga suursündmusi teeme siis, kui selleks on õige aeg," lausus ta.

Kultuurijuht ütles, et koos toredate koostööpartneritega otsitakse võimalusi, kuidas festivali kavva kuulunud ettevõtmised varem või hiljem Rakverre tuua. "Kuna kõik on praegu nii heitlik ja värske, ei saa midagi täpsemat lubada, aga vaatame, mis teha annab," jäi Eve Alte keerulises olukorras lootusrikkaks. "Mul on koostööpartnerite, esinejate ja publiku kohta öelda üksnes kiidusõnu," lisas ta.

Kultuurifestivali ära jäämise rahaliste kaotustega läks Eve Alte sõnul suhteliselt hästi tänu sellele, et koroonapiirangud kuulutati välja nüüd, mitte nädala pärast, kui festivaliks oleks juba lava üles ehitatud ja saal publiku ootel. "Tegu on küll väga hilises staadiumis ürituse tühistamisega, aga hea on see, et me pole veel füüsilise tööni jõudnud ega pea näiteks lava, mida ehitatakse kaks päeva, maha võtma, ilma et oleks seda kasutanud," selgitas ta. "Saame asju tühistada omas tempos ja nii, et kahjud oleks võimalikult väikesed. Kui valitsuse otsus oleks tulnud 2. novembri hommikul, oleks meie kulud juba kümnetes tuhandetes suuremad. Hetkel oleme seda säästnud."

Alte nimetas, et reklaamikampaania on küll rahaliselt juba ellu viidud ja tuleb kanda kuludesse. "Laua taga on tööd tehtud terve aasta, et festival saaks toimuda. See on suur töö, mida ei suuda praegu kõike isegi loetleda," ütles kultuurijuht. "Dirigent pidi saabuma Venemaalt. Meil on viisakorraldused tehtud, bussipiletid ostetud, majutus leitud, toitlustus tellitud. Selleks, et 700 inimest saaks spordikeskuses kultuuri nautida, on ette tellitud ka toitlustus ja kohvikupool. Loodan, et tellimusi saab veel tühistada," tõi Eve Alte näitena esile mõned kiireid ümberkorraldusi vajavad asjad.

Rakvere kultuurijuht rõhutas, et festivali toimumise kaalumisel mõtlesid kaasa Rakvere linnavalitsus ja terviseameti ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus. "See ei ole ühe inimese otsus. See on väga-väga tõsiselt kaalutud ja spetsialistidega arutatud lahendus, et me kõik kannataksime võimalikult vähe," lausus Eve Alte.