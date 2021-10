“Pole ühtki sisendit, mis poleks kallinenud,” rääkis Puusepp. “Metalli hind on tõusnud kaks korda. Aga ka kummi ja plastmassi sisaldavate detailide hind on tõusnud. Rääkimata muidugi energiakandjate omast. Välisturule tootva ettevõttena ei saa me oma toodangu väljamüügihindu hüppeliselt tõsta ja vahe tuleb kinni maksta kasumi arvelt.”

Palmse Mehaanikakoja elektriarved olid tavaliselt 10 000 – 15 000 eurot kuus, kuid tänavu septembris oli see summa 30 000 eurot. “Ja elektritarbimise mõttes oleme meie väike firma,” lisas Puusepp. Ta pidas soovitust jälgida elektri börsihinna kõikumisi ja korraldada tööd vastavalt sellele ebapädevaks. “Sellised soovitused ajavad naerma,” ütles ta. “Meil on 70 inimest tööl. Me ei saa neid kell 4 tööle kutsuda ja lõunapausi kolm tundi pidada. Tehnoloogiline protsess on järjepidev ja me ei saa ka energiamahukaid töid ette või järele teha.”