Järgneva loo eesmärk ei ole kedagi naeruvääristada. Selge see, et inimesed saavad oma info eri allikatest ning mingist piirist alates pole võimalik kedagi nende uskumustest võõrutada. Siiski võiks sel keerukal ajal olla kõigi kohuseks märgata, mida teevad ja mõtlevad nende lähedased, eriti just vanemad sugulased ja tuttavad. Vandenõuteooriad, mis näiliselt pakuvad vastuseid kõigile hädadele, võivad lõpuks hakata ohustama inimest ennast ja tema lähedasi.