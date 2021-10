Rakvere teatri kunstiline juht Peeter Raudsepp ütles, et mängukavast maha lähevad lavastused esmajoones sellepärast, et vahepealsete sunnitud pauside tõttu on kuhjunud uusi lavastusi, mida tuleb samuti sisse mängida.

“Uus lavastus ei saa õiget hoogu sisse, kui teda peale väljatoomist tihedalt ei mängita,” rõhutas Raudsepp. “Lavastuste normaalseks elueaks on umbes kolm hooaega, millel on loomulikult erandeid. Lõpuks on paljud neist lavastustest juba oma publikuhuvi kätte saanud ja peavad ruumi tegema uutele. Näiteks saame nii panna mängukavasse rohkem “Kasvatushoone” lavastust, mis on publiku seas menukaks osutunud,” selgitas loominguline juht.