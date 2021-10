Siiri Lahe on aasta töösturi nominent

Kundas on kaks peamist tööandjat: AS Estonian Cell ja AS Kunda Nordic Tsement. Neist esimest juhib Siiri Lahe, keda hinnatakse selge visiooni ja koostöövalmiduse poolest. Lahe sõnul tuli nominatsioon talle täieliku üllatusena. “Pean ennast eelkõige tööstusettevõtte üldjuhtimisküsimustega tegelevaks juhiks. Aasta töösturi nominatsiooni vääriks pigem enamik mu kolleegidest, kes tööstuse köögipoolega minust oluliselt paremini kursis on,” kõneles Lahe, kes on tänaseks ettevõttes töötanud üheksa aastat.