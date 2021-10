2. novembrist alustab raamatukogus saksa keele kohvik. See hakkab toimuma teisipäeviti kell 17 ning seda hakkab korraldama Tuuli Kumari. Raamatukoguhoidja Tiina Saare, kes on üks eesti keele kohviku eestvedajatest, ütles, et keelekohvik on hea koht, kus säilitada ja arendada omandatud keeleoskust. "Päris paljud on koolis saksa keelt õppinud ja soovivad oma keeleoskust värskendada," selgitas Saare.