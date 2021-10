Terviseameti hädaolukorra staabi juhi asetäitja Kalle Kitsing ütles, et reedest hakkab kehtima uus korraldus, mille järgi tuleb avalikus kohas hakata kandma maski. Terviseametist täpsustati hiljem, et tegu on siiski plaaniga, mida valitsus neljapäeval arutama hakkab, ja sellekohast korraldust praegu veel vastu võetud ei ole.

"Kodaniku jaoks tähendab see seda, et kui ta läheb avalikku kohta, peab tal olema kaasas meditsiiniline mask," rääkis Kitsing. "See on vajalik selleks, et mitte sattuda politseiga sõnelusse ja teha oma igapäevaelu lihtsamaks."