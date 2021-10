Kas digitaliseerimine ja automatiseerimine võiks sobida ka sinu ettevõttele?

Viimastel aastatel on jätkuvast tööjõupuudusest lähtuvalt üha enam juttu digitaliseerimise ja automatiseerimise olulisusest ettevõtte arengus. See on seadnud firmaomanikud küsimuse ette, kas uudsed lahendused sobiksid ka nende ettevõttele. Mis kasu neist uuendustest on? Kui senini on paistnud kõik toimivat, siis pole ju vaja midagi muuta. Aga kas ikka toimib ja kas ka kasumlikult?