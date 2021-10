Uued hirmud kultuuri, spordi ja hariduse kohal

Samasugune kurb muster koorub välja hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõust, mis läbis riigikogus 20. oktoobril esimese lugemise. Nimelt surub valitsus parlamendis läbi muudatusi, mis keeravad pea peale hasartmängumaksu jagamise senised põhimõtted. Päriselus tähendab see vähem raha spordile, vähem haridus-, laste- ja noorteprojekte, vähem kohalikke investeeringutoetusi. Ennekõike kannatavad lapsed, noored ja nendega seotud tegevused, samuti puuetega inimesed ja puuetega sportlased, sest vähenemas on toetused paraolümpia ja eriolümpia liikumisele. Häirekella on löönud ka Eesti Olümpiakomitee, kus on välja arvutatud, et järgmisel neljal aastal jääb saamata 2,7 miljonit eurot, mille arvelt saaks rahastada olümpia ettevalmistusprojekte.

Rahandusminister Keit Pentus Rosimannus väitis parlamendi ees, et hasartmängumaksu summad külmutatakse 2021. aasta tasemele ja toetused ei vähene. Tegelikult ütleb eelnõu seda, et maksuraha lükatakse riigi üldtuludesse ehk üldisesse potti ja siis toimub valdkondade vahel jagamine. Võibolla praegune valitsus tõepoolest jagab raha külmutatud mahus senistele valdkondadele. Aga mida teeb järgmine valitsus? Mida teeb ülejärgmine valitsus? On üldteada, et kui raha on üldises potis, siis kipub seal keedetav supp lahja olema. Teisalt ei tea me praegu, kui palju pudeneb edaspidi olümpiakomiteele, antidopingu sihtasutusele, puuetega inimeste projektidele, hoolekandeprojektidele, meditsiiniprojektidele, regionaalsetele kultuuriprojektidele, regionaalsetele arengustrateegia projektidele ... Ja kui maksu koguneb rohkem, ei jaotata seda seniste reeglite alusel.