Valuvaigistite asemel ja pinge puhul saab abi Hiina meditsiinist ja nõelravist

Kõlab eksootiliselt – Hiina meditsiin. Kuid vanas kultuuris on aastatuhandeid praktiseerides leitud inimkehas punktid, mida mõjutades saab keha tasakaalustada ja ravida. Iidsed tervendamismeetodid on Eestis oma tõhusust tõestanud ja toimivad. Rita Uuetalu asus alternatiivseid ravivõtteid õppima juba eelmise riigikorra lõpus ja tunnistas, et hakkab oma perearstipraksist koomale tõmbama, et pühendada rohkem aega nõelravile ja Hiina meditsiinile.

“Õppisin 1988. aastal Peterburis nõelravi ja siis ma tegin seda mitu aastat väga usinasti, kui olin lapsega kodus,” meenutas ta ja lisas, et edasi tuli juba perearstindus peale ning see võttis kogu jõu, energia ja aja. Vahepeal polnud aega Hiina meditsiinile pühenduda, kuid alates 2017. aastast on Rita Uuetalu uuendanud oma teadmisi Rene Bürklandi juures. “Rene on ise õppinud seda Hiinas ja ta omab täiesti Tartu ülikooli meditsiinilist haridust,” tutvustas Uuetalu oma õpetajat. Rene Bürklandi loodud on Hiina meditsiini keskus Tervise Alkeemia, kus ta õpetab huvilisi ennast ja teisi aitama, aga perearst andis teada, et Eestis kehtiva nõude järgi saavad nõelravi teha ainult meditsiiniharidusega inimesed. “Punktmassaaži ja taimravi võivad teha kõik, kes vastavad oskused on omandanud,” selgitas doktor Uuetalu ja lisas, et perearstina kirjutab ta inimestele ravimeid välja, aga vahel soovitab ka nõelravi.