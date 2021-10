Juhan Kunderi Seltsi ruumid ostis Andres Jaadla ettevõte

Mittetulundusühinguna tegutseva Kunderi seltsi juhataja Maia Simkini sõnul oli ruumide müümine ainus võimalus need päästa. “Maja kukub laiali otseses mõttes, koridori põrand on nii viltu, et seal tekivad tasakaaluhäired, alumised talad on nii läbi mädanenud, et need võiks harjaga kokku pühkida,” kirjeldas Simkin maja seisu. Muinsuskaitse toetusest jääks väheks ja Kunderi seltsil, kuhu kuulub umbes kakskümmend pensionieas naisterahvast, puudub hoone uuendamiseks raha.