Kadrina valla suurimaks teemaks on jätkuvalt koolimaja

Valimisliidu Koduvald vallavanema kandidaat Viive Tuuna rõhutas, et kuna kõik valimistel osalenud nimekirjad seadsid oma peamiseks eesmärgiks Kadrina keskkooli arengu, siis on ühisosa leidmine valla järgmise nelja aasta juhtimises mitte ainult vajalik, vaid parima lahenduse leidmiseks ka reaalselt võimalik.

Kadrina vallas ülekaalukalt valimised võitnud valimisliit Tegu eestvedaja Madis Viise kinnitas, et neil on hea meel, et ka teised volikogus esindatud nimekirjad soovivad teha laiapõhjalist koostööd. "Kadrina valla pikaaegse järjepidevuse tagamiseks on meie prioriteediks Kadrina keskkooli arendamine ja tänapäevase koolihoone ehitamine. Teeme hea meelega koostööd kõigiga, kes neid arenguid volikogus toetavad," sõnas Viise.