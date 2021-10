Luuleprõmm ehk poetry slam on luulevõistlus, kus autor esitab oma loomingut ja seda hindab publik. Luuleprõmmu tekstid on loetavast luulest erinevad ja just pigem rahvahulkadele esitamiseks mõeldud. Nagu lubab sotsiaalmeediasse postitatud sündmuse kirjeldus, on see töötuba ainulaadne võimalus arendada oma väljendamisoskust ja katsetada uut kirjutamisstiili.