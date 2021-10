Film valmib eestlaste, soomlaste ja lätlaste projektina ning selle tegevus toimub stsenaariumi kohaselt Soomes. “Võttepaikadena kasutame Eestit just seetõttu, et siin on sobivad metsad ja maastik, mis filmi sisuga väga hästi kokku läheb. Filmi lavastajad, näitlejad ja loomingulise poole eest vastutajad on soomlased, tehniliselt aitab eestlaste Nafta Films OÜ,” kõneles Soome produtsent Ida Kallio.