Hakkaja suurlinnatüdruk tuli Rakvere haiglasse praktikale ja siia ta jäigi

Kaheksa aastat tagasi tuli Ukraina pealinnast, pea kolme miljoni elanikuga Kiievist pisikese Rakvere väiksesse haiglasse praktikale noor kirurg Alisa Karus. Kiievis on noortel arstidel linna suurhaiglatesse väga keeruline tööle saada, sest vana põlvkond kirurge ei lase neid oma tööpõllule, ja ta otsustas, et valib väikese maakonnahaigla, kus ülikoolis õpitut rakendada. Kohe Kiievi kõrval olev Võšgorod on Rakvere sõpruslinn. Kui Rakvere haigla esindus sõpruslinna meditsiiniasutusega tutvust tegi, uuris Alisa Karus, kas ta saaks Eestisse tulla praktikat tegema.