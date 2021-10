Reovee koroonaviirusesisaldus nihutab seniseid piire

Reoveeuuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on koroonaviiruse koguse suurim tõus olnud Lõuna-Eestis. Lääne-Virumaal on punasega tähistatud Tapa, oranžid on Kunda, Tamsalu ja Väike-Maarja, Rakvere kannab väiksemat viirusekogust märkivat kollast märki.

"Kuigi sellenädalasel kaardil on väga suurt viirusekogust märkiva punase värviga asulaid jäänud justkui vähemaks, on paljudes kohtades olukord üsna piiripealne. Kaardil punasena püsivates asulates on viirust nii palju, et see kergitab ka Eesti keskmist indeksit," selgitas Tenson.

Lõuna-Eestit iseloomustavat tõusu veab eest Põlva, mis on ka terviseameti statistikas olnud elanikkonna suurust silmas pidades uute nakatumisjuhtumite poolest esirinnas. Tensoni sõnul on Põlva näitajad tõusnud pikemat aega ja järjekindlalt. "Praeguseks on viirusekogus kasvanud seal suuremaks kui kunagi varem. Sellest võib järeldada ka nakatunute arvu jätkuvat kasvu," rääkis ta.

Viirusekogus reovees on kasvanud pidevalt augusti algusest alates. Praeguseks on see Tensoni sõnul ületanud senise suurima koguse, mis mõõdeti tänavu märtsis, eelmise nakkuslaine kõrgpunktis. Nagu eelmiselgi nädalal, on olukord viirusega Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes veidi rahulikum Lääne-Eestis ja saartel.

Tensoni sõnul pole olukorra leebumist lähinädalail loota. "Kiireim tee viiruse leviku pidurdamiseks on üksnes vaktsineerimine," ütles ta.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. Väiksematest asulatest võetud punktproovid näitavad olukorda proovivõtu hetkel. Punktproovid on kergemini mõjutatavad, mistõttu tuleks neid vaadelda pigem mitme nädala võrdluses kujunenud trendi hindamiseks kui hetkeolukorrast lõpliku pildi saamiseks.