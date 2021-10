Lvivist pärit hambaarstidel on Rakveres oma väike pere-kogukond

“Otsustasime Ukrainast ära kolida,” meenutas Viktor, kes on nüüdseks juba seitse aastat Rakveres hambaarstina töötanud. Hambakliinikus Virudent on ametis ka tema abikaasa Oleksandra, vend Ivan ja täditütre mees Roman Myronets. Kaks viimast tulid Eestisse abielupaarist hiljem.

Hakkaja mees Viktor pani internetti kuulutuse ning tööpakkumisi hakkas tulema. Kutsuti Slovakkiasse, Tšehhi ja Eestisse. Eestisse tulek näis kõige lihtsam, kuna kliiniku juht lubas aidata dokumentide kordaajamisel, mistõttu otsustaski perekond just siia kolida. “Hambaarste on siin inimeste kohta vähem kui Ukrainas,” ütles Oleksandra. Abikaasa Viktor tunnistas, et oluline on ka spetsialistina areneda ning seegi võimalus on Eestis olemas.