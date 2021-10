Agderi stipendium ootab kandidaate

Stipendiumi eesmärgiks on edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikele kunstnikele või kultuuritegelastele arenguvõimalusi. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on tal äärmiselt hea meel, et meie Norra sõbrad on taaskord nõus VIROL-iga koostöös maakonna tublisid kultuuriinimesi märkama ja tunnustama.