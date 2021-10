Kiviõli uue linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida terviklik ruumiline lahendus linnasüdamele: Keskpuiestee ja Metsa tänava ristile, õunaaiale ja Keskpuiesteele. "Viimased aastad on näidanud, et rahvas soovib olla rohkem väljas, viibida linnaruumis, kus saab puhata ja lõõgastuda. Noored on üles leidnud õunapuupargi ja leiavad, et see on väärtus. Võidutöös on võistlusülesandega arvestatud ning põhirõhk ongi asetunud õunapuupargile ja selle sidumisele muu linnaruumiga ning liikumisteedega. Loodame, et järgmisel aastal saame asuda juba projekteerimisele," kommenteeris Lüganuse vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo. Esimeses etapis ongi vallal plaanis valmis ehitada õunaaia park.

Võidutöö "Mimoos" autor Pelle-Sten Viiburg soovib vähendada lagedat asfaldipinda ja anda rohkem ruumi haljastusele. Keskväljaku ja ürituste väljaku paremaks ühendamiseks on seal paikneva kahe kauplusehoone vahele kavandatud katusega passaaž. Liikluskorraldus on kujundatud jalakäijate jaoks turvalisemaks ja loogilisemaks. Keskpuiesteest saab tänapäevane linnatänav.

Õunaaia park on jagatud kaheks, aktiivseks ja mitteaktiivseks tsooniks, kasutades selleks ümber pargi perimeetri kulgevat ringjalgrada. Ringtee on žürii hinnangul õnnestunud leid, koos diagonaaliga sobib see hästi jalutuskäikudeks. Inimeste suunamine siia on efektiivne ja sümpaatne – ringtee annab alale funktsionaalsuse, inimesed saavad rahulikult kulgeda looduses ja roheluses, väga olulised on suvine vabaõhulava, veesilm ja talvel liuväli.

Žürii hinnangul joonistab võidulahendus olemas linnakeskuse peale uue kihistuse, autorid lisavad dekoratiivseid objekte ega arvesta näiliselt Kiviõli üldist meeleolu. "Kohalike jaoks võib sellise uudse pilguga vaatamine olla sobilik, sest toob vaheldust linnamaastikesse. Väikevormid on helged ja mõjuvad toreda kontrastina, nende õrn esteetika vastandub tuhamägedele, toob linnaruumi oodatud vaheldust. Lahendus on toimiv ja ka paindlik, seda saab edasi arendada ja täiendada, funktsioone lisada," ütles žürii liige ja programmi "Hea avalik ruum" juht Kalle Vellevoog. "Katusega passaaži abil loodud ühendused on samuti õnnestunud, see on maamärk, mis juba eemalt suunab inimesi keskväljaku poole."

Võidutöö "Mimoos" pälvis peapreemia suuruses 10 000 eurot, teise koha preemiaga suuruses 8000 eurot premeeris žürii võistlustööd "Oktoober" arhitektuuribüroolt OAAS Arhitektid OÜ.

Žüriisse kuulusid Lüganuse vallavolikogu ja žürii esimees Risto Lindeberg, Lüganuse vallavanem Andrea Eiche, Lüganuse vallavalitsuse arendusnõunik Anu Needo, Eesti Arhitektide Liidu esindaja ja programmi "Hea avalik ruum" juht Kalle Vellevoog, Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindaja Sulev Nurme ning Eesti Arhitektide Liidu liikmed Egon Metusala ja Ralf Lõoke.