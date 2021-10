Sõmeru korterelamu katus, mida torm on räsinud. FOTO: Erakogu

Möödunud nädalal möllanud torm rebis Sõmeru alevikus Puiestee tänaval lahti korterelamu katusekatte. Esialgse hinnangu kohaselt on tekkinud kahju 5500 eurot, kuid see on veel täpsustamisel. Kahju täpne summa sõltub ehitusfirmade hinnapakkumistest.