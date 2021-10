Ta on õppinud Eesti põllumajanduse akadeemias mehhaniseerimist, olnud juhtivatel ametikohtadel ehituskaubandusettevõtetes, tegelenud aktiivselt elu jooksul spordiga – laskespordiga, Jüri Vanajuure juhendamisel kergejõustikuga (oma sõnul seitsme meetri kanti kaugust hüpanud), motokrossis külgvankrite klassis olnud see kallutaja mees korvis ja viimastel aastakümnetel sulgpalli harrastades saavutanud veteranide klassis ohtralt medalikohti. Sulgpall pidavatki olema selline mäng, kus mõistus tuleb aastatega ja terviseriske on tänu kogemustele lihtsam maandada. Filtri maanteerattasarjas aitab Arne Võidula korraldajaid, olles turvatsikli roolis. Ta on algatanud Lääne-Virumaal kombe, et võidutule viivad laiali motomehed, ning saanud selle kohta väga emotsionaalset ja positiivset tagasisidet. Lapsi, kes kõik on vähemal või rohkemal määral sportlikud, on tal viis.