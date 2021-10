Valli Lember-Bogatkina 100. Ühe foto lugu

“Maal Vallist on tehtud siis, kui ta abiellus. Foto kinkis mulle Valli,” sõnas Raivo Riim, kes tutvus Valli Lember-Bogatkinaga aastal 1981, kui sõideti ühes rühmas Eesti NSV kultuuripäevadele Sri Lankas. “Mõne aasta pärast ta foto kinkiski.” Raivo Riim ütles, et on alati imetlenud Valli Lember-Bogatkinat kui suurepärast kunstnikku ja võrratut inimest.