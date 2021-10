Hanno Tamme talu meenutab väikest koduloomuuseumi

Sissejuhatuseks ütles Hanno Tamm ajakirjanikule Tisleri talu õuel “Siia paistab püha koht. Näete, see on Ebavere mägi. Seal olid vanade eestlaste puukujud. See jääb minu talust kolme kilomeetri kaugusele. Juba Läti Henrik kirjutas sellest.”