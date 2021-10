Rakvere vald päästab jõule vaktsineerimisega

“Päästame jõulud” on Eesti perearstide ellu kutsutud aktsioon, kus Rakvere vald on võitluses koroonaga võtnud endale abistaja rolli. Valla eesmärk on jagada infot ja pakkuda abi, et vaktsineerimine kulgeks edukalt. Vald toetab transpordi pakkumisega. Vajaduse korral tuuakse vaktsineerijad inimesteni.