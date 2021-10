Kolumn: hääleröövlid

Tuhat eredat päikest on tõusnud! Miljonid kuldsed kiired läbistavad korstnatest lenduvate suitsusammaste lumivalget tossu. Inimesed on otsustanud. Taas on algamas uus kvadriennaal täis ärevust, lootust ja ootust. Meie peakesed on sooja õhku täis puhutud. Ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Vahepeal on mõnus tunne. Kus nüüd alles hakatakse tegema. Lõpuks! Keegi ei küsi, kus te varem olite. Miks ükski varasem lubadus pole vett pidanud? Parema elu ootuses ja lootuses on ikka lihtsam elada kui ajaloolase kombel minevikus sonkida ja korduvaid mustreid täheldades käsi jõuetult rippu lastes toolileenile langeda. Midagi ei saagi muutuda.