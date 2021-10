Draamateater saabub Rakverre, kaasas “Oh jumal” ja “Pangalaen”

“Virumaa teatrisõber on kindlasti tähele pannud, et viimastel aastatel on Draamateater järjest tihedamini võtnud jalge alla tee külalisetendusteks Rakverre – seda seepärast, et näitlejate kinnitusel ootab siin ees head teatrit armastav terane ja asjatundlik publik,” ütles teatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.