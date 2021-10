Rakvere linnapea on koroonaviiruse tõttu haiglaravil

Triin Varek tunnistas, et on haige olnud üheksa päeva ja on koroonaviiruse deltatüvega väga raskelt nakatunud. "Aeg on lõpetada näpuga näitamine, vaenamine, ähvardamine, sõimlemine ning oma vabaduse ja õiguse eest ühiskonna lõhestamine," kirjutas ta sotsiaalmeediapostituses ning lisas, et surma ees on kõik võrdsed.