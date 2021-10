Lapse õiguste kuu suursündmuseks on 18. novembril toimuv Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents, millega tähistatakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis. Juhitakse tähelepanu sellele, et lapsi puudutavate otsuste puhul tuleb esikohale seada lapse parimad huvid ja, et lapsel on õigus vabalt väljendada oma vaateid kõigis teda puudutavates küsimustes.