Süüdistuse järgi pöördus Veedla teise isiku poole ja palus muuta ühe rajakaamera sisu ja seadistusi sel moel, et neid ei saaks seostada kaamera õige omanikuga. Hiljem selgus, et tehtud muudatused ei olnud siiski rakendunud, kuid see ei mõjuta Veelda tegevusele antavat õiguslikku hinnangut, märkis Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak BNS-ile.