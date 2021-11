Teisipäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Enne keskööd on selge või vähese pilvisusega ilm, pärast keskööd pilvisus veidi tiheneb, kuid püsib sajuta. Võib tekkida udu. Puhub kagutuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5, rannikul kuni 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-8, puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ilm on sajuta. Nähtavus on mõõdukast heani, võib olla udu. Sooja on 3-5 kraadi.