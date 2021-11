Jahikoerakasvatus võib maksta kümneid tuhandeid eurosid

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak on jahimees, kes kasvatab karmikarvalisest linnukoer Maxist jahikoera. Max on poole aastane energiline ja mänguhimuline kutsikas. FOTO: Ain Liiva

Et pakkuda jahikoerale loomupärast elu, ei pea koerakasvataja ise jahimees olema. “Kui on hea ajaja koer ja tema kasvatajat huvitab loodus, võivad jahimehed koeraomanikule isegi maksta, et ta temaga jahile loomi ajama tuleks,” ütles Nõmmküla Jahiseltsi esimees Maanus Aasa. Sama käib ka verekoerte kohta. Selleks et koer tohiks jahile minna, on vaja aga jahikoera tõutunnistust või jahikoerapassi.