"Kallid meditsiinitöötajad. Me täname teid panuse eest, mida te annate iga päev, seistes COVID-19 pandeemia eesliinil ja ravides inimesi," seisab Ainsalu pöördumises. "See viirus ei vali oma ohvreid ega lähtu sellest, millised vaated inimesel on. Samuti meditsiinitöötajad võtavad vastu kõik haiged ja teevad endast kõik oleneva, et inimesed paraneks. Seepärast kutsun üles kõiki kolleege teistest kaitseliidu malevatest, andmaks oma panus meie heade meditsiinitöötajate toetuseks."