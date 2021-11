Vaade: hea, et enam õpetaja pole

Esmaspäeval korraldati paljudes koolides kiirtestimine, testija rollis olid õpetajad, testitavateks õpilased. Nii peaks see siis nüüd hakkama toimuma teatud regulaarsusega, et eraldada terad sõkaldest elik koroonasse nakatunud õpilased tervetest. Selle kõige valguses pean ütlema, et jumal tänatud, et ma enam õpetaja ei ole.