Võileivast kui kiirtoidu eelkäijast on saadud ideid trendikale võileivakultuurile. Ühelt poolt on põhjust rääkida mugavustoidust, mida populariseeritakse uute retseptidega, teisalt räägime veel ka lihtsast leivast ja võist kui juba sadu aastaid toidulaual olnust, mille valmistamisega saavad hakkama ka lapsed.

See oli 25. kord, kui koolinoored said kirjutada omaloomingut etteantud teemal. Seekord oli eesmärk toiduga kaasnevate tänapäevaste probleemide kajastamine ja leiva kui eestlaste põhitoidu jätkuv väärtustamine.

Kirjutati luuletusi, muinasjutte, teadusjutte, jutte isiklikest kogemustest – ikka leiva ja leivakõrvase teemal. Omaloomingus väärtustati seda, et leiva ajalugu ei ole lõbus – leiba saab raske ja oskusliku tööga. Leiba on kullast kallimaks peetud, leib on vanem kui meie. Öeldakse, et vilja kasvatamine on raske töö, leiva küpsetamine püha töö. “Leib on kõige pea,” ütleb vene vanasõna.