Ärapanija, kas sa päriselt tahad sellises maailmas elada?

Mõned nimetavad sellist kiusamisega sarnast käitumist “nauditavalt mustaks huumoriks”, mis peaks olema eestlastele loomupärane. Ei, me ei ole tegelikult loomult sellised – me oleme ise kasvatanud ennast selliseks. Vaevalt see must huumor meil veres on, pigem on paljud meist loonud sellise tooni ja viisi uueks normaalsuseks, kus meile justkui läheks tohutult korda, mida keegi arvab, kuidas käitub või milline välja näeb. Ka mina olen üritanud teistele kirglikult kaasa elada, aga seda nende tugevustele rõhudes, mitte nende elu elades ning järjepidevalt vigadele osutades.