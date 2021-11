Rakvere kinnisvaraturul pole jahenemise märke

Kinnisvarabüroo Uus Maa Virumaa juhtivkonsultandi Margus Punase sõnul on neil, kes on omale ostmas eluruumi või kodu, õige aeg seda teha, sest turu paranemise märke pole oodata. Punase hinnangul on majandus aktiivne, inimestel raha ostuks on, pangad on laenude andmisel üsna liberaalsed ja see tekitabki suurt nõudlust, mis omakorda tõstab hindu. Hoida raha pangas, et osta poole aasta pärast, ei maksaks, sest märke turu jahenemisest pole.