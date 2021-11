Liivamäe talu peremees Marek Riima ütles, et oli esimest jooksikust nandut pere ja ka suurema seltskonnaga mitu korda, kuid ebaõnnestunult püüdnud. Reedel läks lõpuks õnneks korraliku pusimise peale suur lind võrku püüda ja koju tuua. Teine, valget värvi põgenik on endiselt kadunud. Pererahvas arvas esialgu, et kartlik lind on looduses otsa saanud, sest nähtud teda ei oldud. Pühapäeva hommikul, kui üks kadunud lindudest turvaliselt kodus oli, nähti naabruses suurt eksootilist sulelist. Küllap oli ta osanud ennast hästi varjata.