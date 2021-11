Päästjad kutsuvad noori mõtlema olukordadele ilma elektrita

Joonistuskonkurss "Elu ilma elektrita" ootab töid olukordadest, kus tormi tagajärjel ei ole enam elektrit. Tänapäeval on elekter muutunud meile väga oluliseks, sest selle abil saame süüa, juua, ja mis kõige olulisem, teistega suhelda.

Konkurss on osa elanikkonnakaitse ennetustööst, et suunata noori mõtlema ja arutama õpetaja või vanematega, kuidas nende pere tuleks toime tormi põhjustatud hädaolukordadega. Joonistuskonkursi eesmärk on panna lapsi ja noori mõtlema, kuidas nad tuleksid toime hädaolukordadega, kui tormi tõttu tuleb olla päevi ilma elektrita, mille tagajärjel võib katkeda nii vee kui ka sooja tarbimise võimalus.