Porisel rajal kõndimine lõhub pump track’i

Georgi-Anton Zverkovi sõnul pole kõige suurem probleem lastes, vaid rajale kogunenud vees, mis muudab selle pehmeks. Pump track’ile on küll drenaaž tehtud, aga kuna äravoolutoru peale on pandud mulda, tekib märjal ajal raja keskele poriauk.

“Hetkel on see natuke valesti tehtud. Järgmine aasta tehakse see ehk korda ja pannakse killustikku peale,” ütles Zverkov. “Siin on hari, reha, labidas ja ämber olemas. Kui rada läheb katki, saab kohe ära parandada,” innustas Zverkov külastajaid lõhutud rada enda järelt parandama.