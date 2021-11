Uussisserändajate toetamine hoiab ära hilisemad probleemid

Sri Lankast pärit pagulased Rakveres Art Cafés. Foto on tehtud kolme aasta eest. FOTO: Meelis Meilbaum

Käesoleva kuuga algab Rakveres järgmise aasta lõpuni kestev prooviprojekt, mille eesmärk on toetada linna õppima ja töötama asunud uussisserändajaid, kelle igapäevane keel pole eesti keel, samuti peresid, kes on naasnud Eestisse pärast mitmeaastast eemalolekut. Projekti maksumus on 33 000 eurot, millest 85 protsenti moodustab Euroopa Sotsiaalfondi, 15 protsenti Eesti riigi raha.