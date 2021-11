Repliik: kärssab

Terviseamet soovitas koolidele pärast vaheaega jätta osa lapsi koju. Esiteks on koolid kui suured ristteed, kust koroonaviirus levib kodudesse. Seal nakatub juba kaks-kolm inimest või on neid rohkem. Kodudest levib viirus töökohtadesse, kus võivad tekkida töökohakolded. Sealt tagasi kodudesse ja koolidesse. Et seda ahelat peatada, terviseamet sellise soovituse andiski.