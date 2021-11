Juhtkiri: kuidas säilitada selge mõistus?

Koroonakriisis räägitakse üha enam depressioonist, meeleoluhäiretest. Tööl käivatel inimestel on kasvanud ärevustase, noored kannatavad mitmesuguste vaimsete probleemide küüsis. Kuidas tekkinud seisu leevendada? Tähtis on enda jaoks asjad ja olukorrad lahti mõtestada ning paigutada need kahte lahtrisse: ühte sellised, mida me muuta saame, ja teise seesugused, millele hammas peale ei hakka.